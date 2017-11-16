وثقت صور وفيديوهات مساء اليوم (الخميس) اندلاع حريق كبير التهم أحد المباني في شارع فلسطين بمحافظة جدة.
وأظهرت الصور والفيديوهات ألسنة اللهب وقد التهمت المبنى بأكمله، وتصاعدت وسط المباني الواقعة على شارع فلسطين، بينما توقفت السيارات والمارة.
ويُتوقع أن يصدر بيان من الجهات المختصة يوضح ملابسات الحادث والأضرار.وفق”أخبار24″.
لا حول ولا قوة الا بالله حريق بشارع فلسطين قرب البيك pic.twitter.com/uCXHnPDFmH
https://www.youtube.com/watch?v=WxQE_lXhcgE
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