أعلنت فرنسا مساء اليوم (الخميس) أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري يوم السبت القادم في قصر الإليزيه.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن في وقت سابق من اليوم أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قبِل الدعوة للذهاب إلى فرنسا.
وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر بالرئاسة الفرنسية أن الحريري وعائلته سيصلون السبت إلي باريس، للقاء الرئيس الفرنسي. وفق”أخبار24″.
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