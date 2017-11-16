فاجأ سعر بيع لوحة “سالفاتور موندي” التي رسمها الإيطالي ليوناردو دافينشي المتوفى قبل 5 قرون عام 1519م، كثيرا من المتابعين والمهتمين، وكسرت الأرقام القياسية، حيث بلغ سعرها 450 مليون دولار (مليار و687 مليون ريال).
وبدأ المزاد الذي نفذته دار “كريستيز” للمزادات بـ100 مليون دولار، للوحة التي تُعد آخر عمل للفنان الإيطالي الذي يعود إلى عصر النهضة، لتصل المزايدات بين 4 متنافسين غامضين عبر الهاتف بالسعر خلال 19 دقيقة إلى 450 مليون دولار.
وكان العمل قد بيع للمرة الأولى في مزاد علني في لندن مقابل 60 دولاراً أمريكياً، قبل أن يُكشف عنها كأحد أعمال دافنشي، حيث تثير نسبتها لدافينشي جدلا، وسط رفض بعض الخبراء ذلك، مشككين في أصالة اللوحة، في الوقت الذي تؤكد فيه دار “كريستيز” أن اللوحة أصلية، وتُعد من أهم الاكتشافات الفنية في القرن العشرين.
يُذكر أن الشخص الذي باع اللوحة هو روسي اشتراها سابقا بـ 98 مليون دولار بصورة شخصية ودون أن يدخل مزادا علنيا، قبل أن يبيعها بهذا المبلغ الفلكي الذي كسر الأرقام القياسية. وفق”أخبار24″.
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