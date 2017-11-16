ختتمت القوات الجوية، اليوم (الخميس) مشاركتها في مناورات تمرين “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017” المشترك الذي أقيم في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد قائد مجموعة القوات السعودية المشاركة، العقيد الطيار الركن محمد بن لفاء المطيري، أن التمرين يهدف إلى تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية.
وكانت الطائرات المشاركة قد غادرت من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في منتصف شهر أكتوبر الماضي للانضمام للقوات الدولية المشاركة في التمرين. وفق”أخبار24″.
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