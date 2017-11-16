كشفت شرطة مكة اليوم (الخميس) ملابسات مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد فتاة قامت بفعل وُصف بأنه يتنافى مع الآداب العامة مع أحد موظفي مطعم بالطائف أثناء استراحته خارجه.
وظهرت الفتاة في الفيديو – الذي صوره شخص من سطح مبنى مجاور – وهي تقترب من مجموعة عاملين في مطعم أثناء استراحتهم في الخارج، ودنت من أحدهم بشكل لافت للنظر.
وقال الناطق الإعلامي للشرطة إنه من خلال إجراءات التحري وتحليل المقطع، اتضح أن الموقع المشار إليه هو أحد مطاعم الوجبات السريعة القريب من إحدى المؤسسات التعليمية.
وبيّن أن الفتاة التي خرجت في الفيديو طالبة، وأنها تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة مع أحد العاملين، حيث حُددت هويته، ثم ضُبط وسُمعت أقواله في مركز الشرطة المختص، واتُّخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات. وفق”أخبار24″.
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