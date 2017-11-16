اتهم مواطن من منطقة جازان بنكين شهيرين بالمملكة باستخراج مرابحتين ماليتين باسمه منذ سنوات بنحو 170 ألف ريال دون علمه، مناشدا الجهات المختصة التدخل وإنصافه نظرا للضرر الواقع عليه.
وروى المواطن إبراهيم أبو جرة تفاصيل ما حدث معه، مؤكدا أن المرابحة الأولى كانت عندما كان طالبا جامعيا في عام 1993م، ببنك في خميس مشيط بمنطقة عسير، حيث استغل أحد شركائه في سكن الدراسة هويته وزوّر أوراقا بنكية وخطاب تعريف بالراتب، واستخرج مرابحة بنحو 60 ألف ريال، ثم هرب لدولة عربية بعد اكتشافه.
ولفت إلى أنه رغم عودة المزور إلى البلاد، وهو من أهل عسير، فإن المرابحة ما زالت قائمة رغم تقدمه بشكاوى عدة بهذا الخصوص.
وأوضح، بحسب “سبق”، أن المرابحة الثانية حدثت بعد عام 2000م، حيث استخرج بنك شهير ممثلا بفرعه في صبيا مرابحة أخرى باسمه قدرها 112 ألف ريال.
وناشد المواطن الجهات المختصة بعسير وجازان إنصافه بعد أن تم وضع اسمه في “سمة” بسبب المطالبات المالية، وهو ما تسبب في حرمانه من امتيازات كثيرة.
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