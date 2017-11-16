قامت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج بتفعيل اليوم العالمي للطفل في محافظة الخرج بمنتزة المشتل صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٠٢/٢٧ تحت مسمى ” في موطني طفولتي سعيدة ” تحت رعاية مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن العبدالجبار وومكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء الشهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين وبتعاون مع روضة ملتقى الريان وروضة درب المستقبل وروضة نور المستقبل وروضة فرسان العلم شاركة روضة ملتقى الريان في هذي الفعاليه بتقديم افضل الضيافة لضيوفنا الكرام وقامت بمشاركة ” بالركن الفني والكولاج” ويتفرع منه عدة اركان منها ” ركن صانع الحلوى – لصنع الكب كيك وتزيينه وتوزيعاته تحت اشراف أ/ خلود الهزاع أ/ منيرة الحديب ” وشارك الطفل إياد الحمداء بالقاء كلمة ” جسمي ملكي من حقي أن ادافع عنه .
” ركن المزارع وتوزيعاته – صنع أكواب العصير كولاج وعصير البرتقال تحت اشراف أ/ البتول الحربي أ/ هياء المطيران ” شاركة الطفلة روان الحميميدي بكلمة القتها ” أنا من حقي أن احافظ على صحتي لأن العقل السليم في الجسم السليم. ” ركن الصياد وتوزيعاته -صنع كولاج السمك والبحر تحت اشراف أ/ لطيفة الترفان أ/ أسماء الصقر وشاركة الطفلة الجازي القحطاني بكلمة القتها ” من أنا أنا طفلة سعودية من حقي أن اللعب واستمتع باللعب فباللعب امرح واتعلم لاجلي ولاجل وطني. ” ركن الاطفاء وتوزيعاته – صنع كولاج بطاقة رجل الاطفاء تحت اشراف أ/ الجوهرة الهذيلي أ/ منال المطيري وشارك الطفل سعد المحسن بكلمة القاها ” من حقي أن اعيش لأجل خدمة الوطن.
” ركن رجل المرور وتوزيعاته -صنع كولاج إشارة المرور تحت اشراف أ/لمى الجوير أ/ رهف الكثيري شارك الطفل رائف الثمالي بكلمة القاها ” من حقي ان احافظ على نظام المرور من أجل سلامتي وسلامة عائلتي من الموت. ركن الطبيب وتوزيعاته – صنع سماعه طبيب وحقيبة أسعاف بالكولاج تحت اشراف أ/ الهتون القويفلي أ/ رفعة الدوسري شاركة الطفلة علياء الدوسري بكلمة القتها ” من حقي أن اتعلم فبي العلم تنمو الامم والاوطان وشاركة الطفلة فاطمة الصفنة بكلمة القتها ” أنا احلم وانا اطمح ولدي امنيات كثيرة نعم انا طفلة وأحب أن يواخذ راي بعين الاعتبار . شارك مجموعة من الاطفال على مسرح المنتزة قصيدة يلقيها الطفل رائف الثمالي بانشودة عنوانها ” جنود الوطن ” عبدالله شهاب – رائف الثمالي – فيصل الشايع – سعد السعيدي — نواف الدوسري – عبدالعزيز العازمي . وساهمة أ/ ندى المحسن أ/ نورة القحطاني ببعض التوزيعات وقام مدير التعليم بتكريم روضة ملتقى الريان وفي الختام نشكر كل من ساهم في هذي الفعالية ونشكرا مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار ونشكر معلماتنا على جهودهم المبذولة في نجاح روضتنا
قائدة الروضة/ أسماء العيصان
مشرفة النشاط / مها الشملان
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