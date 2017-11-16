حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من استخدام “مياه روكان” و”مياه الدار”، العبوات “200 مل، 330 مل، 600 مل”، وذلك لاحتوائها على كمية من مادة “البرومات” أكثر من الحدود القصوى المسموح بها.
وأوضحت الهيئة، أن نتائج فحص عينات من “مياه روكان” و”مياه الدار”، التي ينتجها مصنع شركة مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك بالمدينة المنورة، أثبتت وجود كمية من مادة “البرومات” في المنتج تتجاوز الحد الأقصى المسموح به، ما يضر بالصحة، داعية المستهلكين لعدم استخدام هذا المنتج، والتخلص من الكميات المتوفرة لديهم.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أنها أوقفت خطوط إنتاج المياه في المصنع، وألزمته بسحب منتجاته المذكورة من الأسواق، مشددة على أنها لن تسمح للمصنع بمعاودة الإنتاج إلا بعد التأكد من التزامه بالحدود القصوى من مادة “البرومات” في منتجاته من مياه الشرب.وفق “أخبار 24”.
وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.
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