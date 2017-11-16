تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% اعتبارا من يناير 2018.
وتُعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.
وتُفرض الضريبة على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد ابتداءً من الإنتاج إلى البيع النهائي.وفق “أخبار 24”.
ويوضح الجدول التالي السلع والخدمات الخاضعة وغير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة:
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