تعلن وزارة الخدمة المدنية أسماء المدعوين والمدعوات لمطابقة بياناتهم من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية، مساء اليوم الخميس.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حمد المنيف إنه يمكن للمرشحين مطابقة بياناتهم في أي من فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من الأحد القادم.
وكانت الوزارة قد طرحت الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية وعددها 3366 وظيفة قبل أسبوع، ودعت الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية في التخصصات المناسبة للتقدم لها، مبينة أن 2238 وظيفة منها مخصصة للرجال، و1128 وظيفة للنساء.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج