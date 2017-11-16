قال رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي إن مشاريعه المسؤول عنها حاليا لا يملك منها شيئاً بل هي وقف لله تعالى.
وأضاف الشيخ سليمان أنه لن يورث منها شيئا لأبنائه بعد أن وزع عليهم حقهم من الورث، بل هي وقف للمحتاجين والفقراء من أبناء المسلمين.
يذكر أن الراجحي كان قد قام في عام 2011 بتوزيع ثروته على أبنائه وبناته، بعد أن خصص جزءا منها على هيئة وقف يعود ريعه للمشاريع الإنسانية والاجتماعية والتعليمية.
وفق “أخبار 24”.
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