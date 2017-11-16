لقي مساء أمس الأربعاء رجل وطفلة حتفهما وأصيبت امرأة، جراء اصطدام سيارة كانت تقلهم بجمال سائبة، وذلك على طريق المدنية/ مهد الذهب.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، أن 3 فرق إسعافية باشرت عند الساعة 9:18 مساء أمس الأربعاء بلاغاً يفيد بوجود 3 مصابين، جراء اصطدام سيارتهم بجمال سائبة عند كيلو 50 على طريق المدينة/ مهد الذهب.
وأضاف السهلي، أنه وبعد مباشرة الموقع اتضح أن هناك حالتي وفاة لرجل وطفلة، وحالة إصابة خطيرة لامرأة، وجرى نقل المرأة إلى المستشفى، فيما نُقلت حالتا الوفاة إلى ثلاجة الموتى.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج