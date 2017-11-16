قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن التأمين الصحي المزمع تقديمه للمواطنين لن يكون بالشكل التجاري الحالي، لما فيه من ملاحظات، خاصة أنه لا يقدم العلاج للأمراض المستعصية ولا يقوم بزرع الأعضاء، كما لا يقدم التغطية التأمينية بعد مرحلة التقاعد.
وأكد وفقا لـ”الحياة”، أنه يتم البحث عن شكل أفضل يجمع بين التأمين الخاص والعام، لافتا إلى أن الوزارة ستنشئ شركات وصناديق للتغطية تدفع عن الناس تكاليف علاجهم، عبر الملف الموحد، والوصفة الإلكترونية، ليستطيع المريض الحصول على العلاج من أي مكان، وليس من صيدلية المستشفى فقط.
وأشار إلى انخفاض عدد المواطنين المحولين للعلاج إلى خارج المملكة بنسبة 70% خلال الفترة الماضية، فيما ارتفع مؤشر الإنتاجية في المستشفيات بنسبة 25%.
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