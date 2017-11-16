كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت عن تلقي المنتخب عروضاً قوية من منتخبات عالمية بينها ألمانيا والأرجنتين، لملاقاته خلال الفترة المقبلة ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018.
وأوضح عزت في مداخلة هاتفية مع برنامج “في المرمى” الذي يعرض على قناة “العربية”، أن المنتخب الأول سيخوض 6 مباريات ودية قبل انطلاق مباريات كأس العالم؛ اثنتان منها خلال شهر مارس و3 بين نهاية شهر مايو ومنتصف يونيو المقبلين.
وأشار إلى أن الدوري المحلي سينتهي في شهر أبريل المقبل، مضيفاً أن المنتخب لديه اتفاقيات مشروطة للعب مع منتخبات كبرى مثل الأرجنتين وبلجيكا وألمانيا والبرازيل، كما سيتم الاتفاق مع منتخبات أخرى من بينها فرنسا وإنجلترا قريباً.
وفق “أخبار 24”.
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