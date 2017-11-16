قال خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية إن الصندوق يدرس إمكانية الاقتراض من البنوك التجارية ثم إعادة تمويل المستفيدين.
وأضاف العمودي وفقا لـ”مكة” خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الدفعة العاشرة من برنامج “سكني” أن هذا الاقتراح سيُطبق في حال ثبتت قابليته للتطبيق.
يذكر أن الصندوق العقاري كان قد أطلق قبل عدة أشهر برنامج “التمويل السكني المدعوم” والذي يستهدف كافة المدرجين في قوائم انتظار الصندوق، بحيث يحصل المستفيد على تمويل من إحدى البنوك أو شركات التمويل، فيما يقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل بشكل كلي أو جزئي.
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