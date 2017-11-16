أكد الناقد الرياضي عادل الملحم، أن نادي الهلال يستطيع تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، فيما كشف الكاتب الرياضي عبدالله بن زنان، نقطة الضعف التي يعاني منها الزعيم.
قال عبدالله بن زنان: “جماهير الهلال تنتظر تحقيق الآسيوية منذ 17 عامًا، والإقبال الجماهيري ليس غريبًا.. أوراوا صعب جدًّا على أرضه.. جمهور الهلال يحتاج لدعم فريقه في النهائي.. اللاعبين سيكونون تحت الضغط لتحقيق البطولة لكن الإدارة تعلمت الدرس السابق”.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “نقطة ضعف الهلال هو عدم وجود تفاهم بين قلوب الدفاع والمحاور.. أوراوا سريع بتناقل الكرة ويجب على دياز أن يعي ذلك، خاصة أن أوراوا يلعب ككتلة واحدة وهذا ما نريده من الهلال أن يفعله ليحقق الفوز بالنهائي”.
ومن جانبه، قال عادل الملحم: “الهلال لا ينقصه شيء لتحقيق نتيجة إيجابية في الرياض وهو الأقرب لتحقيق البطولة أكثر من نهائي سيدني بشرط عدم إهدار الفرص.. الهلال بطل لبطولة دوري أبطال آسيا؛ لأنه أقوى من الماضي كثيرًا.. الذهاب سيكون في متناول الفريق الهلالي بلا شك”.وفق “المواطن”.
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