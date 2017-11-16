ذكرت مصادر أن هناك اجتماعات ستعقد الأسبوع المقبل بمشاركة 5 وزارات وجهات حكومية؛ لوضع مقترحات تخص إعادة تقنين صحيفة سوابق السجناء؛ لتمكينهم من العودة إلى وظائفهم مجدداً بعد إطلاق سراحهم.
وأوضحت المصادر وفقاً لما أوردته “عكاظ”، أن اللجنة المشكّلة لهذا الأمر سترفع مقترحاتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، لافتةً إلى أن الهدف الأول من تلك الاجتماعات هو إنهاء أزمة صحيفة السوابق وإعادة تقنينها.
بدوره بيّن رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء أشرف السراج أن هناك توجيهات للمحامين والمحاميات بالمشاركة الفاعلة في إعداد ورقة عمل في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاقتراحات من بينها تلاشي تسجيل الوقائع الصغيرة في صحيفة السوابق.
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