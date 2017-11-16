علقت إدارة تعليم الجوف على واقعة إعداد تقرير مصور داخل إحدى مدارس البنات بمدينة سكاكا، موضحة أن التصوير جرى خارج الدوام الرسمي وبعد خروج جميع منسوبات المدرسة والطالبات عدا المشاركات في التقرير.
وأضافت إدارة التعليم أن التصوير تم بعد موافقة أولياء أمور الطالبات وإطلاعهم على كل التفاصيل، مشيرة إلى أن تصوير التقرير تم بوجود حارس المدرسة وزوجته.
ولفتت إلى أنها تابعت الملاحظات التي سجلها بعض وسائل الإعلام بشأن اختيار توقيت التصوير وما ترتب عليه من تعطيل الدراسة، موضحةً أنها فتحت تحقيقاً في ذلك.وفق “أخبار 24”.
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