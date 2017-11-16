دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الأربعاء) إلى ربط ديوان المراقبة بالملك مباشرة، والكشف عن الجهات المتراخية والمتأخرة في تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد.
وطالب المجلس أيضاً وفقاً لـ “الحياة”، بالكشف عن الوزراء والرؤساء غير المتجاوبين لطلب المراقبين للتحقيق، وتطبيق العقوبة المقررة عليهم.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بتضمين ديوان المراقبة تقاريره السنوية معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
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