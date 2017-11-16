قدّم والد الطفلة مايا بخش، التي تعرضت مؤخراً لهجوم نمر مفترس في مزرعة بمدينة جدة، شكوى رسمية إلى الجهات المختصة ضد رجل أعمال وابنه مدرب الحيوانات المفترسة بشأن الواقعة.
وأوضح والد الطفلة وفقاً لـ”عكاظ”، أنه تقدم بشكوى إلى شرطة السامر ضد الشخصين، مدعماً إياها بتقارير طبية تؤكد تعرض ابنته لشرخين في الجمجمة وتهتكات في باقي جسمها، إلى جانب إصابتها بصدمة نفسية وتعطل دراستها بسبب الواقعة.
وأبدى والد الطفلة غضبه الشديد من الواقعة وعدم وجود مراقبة لتربية الحيوانات المفترسة وعدم وجود وسائل سلامة للتعامل معها، داعياً إلى محاسبة المتسببين في الضرر الجسدي والنفسي والمادي الذي لحق بابنته.
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