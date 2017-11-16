عبّرت مواطنة عن تقديرها وسعادتها عند رؤيتها أفراد فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، وذلك أثناء قيامهم بحملة لمداهمة محلات التستر التجاري بأحد أسواق الرياض أمس (الأربعاء).
وأظهر مقطع فيديو المواطنة وهي توجه الحديث لأفراد فرق التفتيش؛ حيث دعت لهم بالتوفيق والسداد لحرصهم على تسهيل الفرص للمواطنين السعوديين ليمارسوا البيع والشراء دون مضايقة من أحد.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار نفذت يوم أمس حملة مداهمة ميدانية بأحد أسواق العاصمة الرياض، وأغلقت عدداً من المحلات؛ لعدم وجود سجلات أو تراخيص أو أوراق رسمية، ولوجود عاملين بها لا يحملون أوراقاً ثبوتية.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج