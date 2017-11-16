سجّل الأكاديمي الدكتور زياد الشمري اسمَه كأول سعودي وخليجي يعمل بالكونجرس الأمريكي، بعدما تم قبوله للتدريب بقسم الشرق الأوسط في الكونجرس بدءاً من عام 2018.
وقدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض، التهنئة للدكتور الشمري على قبوله في الكونجرس، مشيرةً إلى أنه سيتدرب على موضوع “المجلس التشريعي للولايات المتحدة”.
يشار إلى أن الدكتور “الشمري” حصد المرتبة الـ76 ضمن أفضل 100 خبير مؤثر في مجال السياسة الطبيعية في العالم لعام 2017، كما حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وبكالوريوس العلوم السياسية من أمريكا.
ونال الشمري، الذي تدرب سابقاً في مجلس الأمن بالأمم المتحدة على تغطية الأحداث والقضايا، اهتمامات المؤسسات الدولية بعد رسالة الدكتوراه التي قدمها بعنوان “مقارنة بين الانتفاضات السياسية للأنظمة الجمهورية في العالم العربي، والأنظمة الملكية العربية مع قوة واستقرار النظام الملكي السعودي”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج