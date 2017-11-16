تواصلت شعبة مرور محافظة الخرج حملاتها المرورية وتواجدها الميداني لتطبيق الأنظمة المرورية في شوارع المحافظة رصدت عدد من المخالفات المرورية وحجزت عدد من المركبات المخالفة.
وتنوعت المخالفات مابين (عدم تركيب لوحة، وعدم حمل رخصة، وتظليل وعدم ربط حزام الأمان ومخالفات أخرى ) .
وطالبت شعبة مرور محافظة الخرج قائدي السيارات بالالتزام بأنظمة وقوانين المرور الهادفة إلى الحفاظ على سلامة الجميع.
التعليقات 1
انسان راقي
03/12/2017 في 8:49 م[3] رابط التعليق
كان عندهم النقيب/ فرحان الدوسري ماشاء الله عليه يشتغل شغل واخلاقه وتعامله مع الناس طيب. ونشوفه دايم بالحملات وعند الاشارات الصباح الحين ماعاد نشوفه
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