أجاب وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن سؤال أحد الشباب الحاضرين في منتدى شباب الأعمال الذي أقيم مؤخراً في مدينة الرياض حول ما إن كانت هناك قرارات جديدة قد تصدر مستقبلاً وتؤثر سلباً على رواد الأعمال الراغبين في البدء في مشاريعهم التجارية.
وأكد وزير التجارة والاستثمار أنه ينصح الشباب الراغبين في تأسيس شركات أو مشاريع بالبدء فوراً في مشاريعهم، موضحاً أن كل ما صدر ويصدر من قرارات وتشريعات إنما هو في صالح الوطن ويهتم بالمصلحة العليا للمملكة وللأجيال القادمة.
وكان وزير التجارة قد شارك الاثنين الماضي في أعمال المنتدى الذي أقيمت الدورة السادسة منه في الغرفة التجارية بمدينة الرياض. وفق”أخبار24″.
وزير التجارة والاستثمار ” أؤمن أنه على الشباب أن يسعى، وليس عليه إدراك النجاح”. pic.twitter.com/yT6t8Bo59P
— شباب الأعمال YBC (@YBCruh) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
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