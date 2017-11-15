أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن إيقاف مقاولي ردم بحيرة السمكة في جدة، وتحرير مخالفات بيئية بحقهم، محذرةً في الوقت نفسه من الاقتراب من البحيرة حتى يتم معالجة مياهها.
وأوضح مدير الهيئة، وليد الحجيلي، أنها تناقش مع أمانة محافظة جدة الحلول البيئية المثلى لمعالجة مياه البحيرة والتخلص منها بشكل صحيح قبل الردم بحسب أفضل الممارسات البيئية، منوها إلى أن التنبيه بعدم الاقتراب من البحيرة هو إجراء احترازي لحماية العامة حتى تتم معالجة مياهها.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بأخذ العينات اللازمة من الموقع لتحليلها وستعلن عن نتائج فور الانتهاء منها.
يشار إلى أن بحيرة السمكة كان قد تحول لونها إلى الأحمر أو ما يُعرف علمياً بظاهرة المد الأحمر الناتج عن طحالب قد تكون سامة. وفق”أخبار24″.
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