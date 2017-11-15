أعلنت وزارة الإسكان اليوم “الأربعاء” تخصيص 30.8 ألف منتج في جميع مناطق المملكة، تمثل الدفعة العاشرة من برنامج “سكني”.
وتشتمل دفعة شهر نوفمبر على 15.7 ألف وحدة سكنية، و7.3 ألف قطعة أرض سكنية مطورة، و7.7 ألف تمويل سكني.
وبلغ عدد المستفيدين من المنتجات السكنية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي في إطار برنامج “سكني” حتى شهر أكتوبر الجاري 245 ألف مستفيد.
يشار إلى أن وزارة الإسكان أعلنت الشهر الماضي عن الدفعة التاسعة من برنامج “سكني”، بتخصيص 30.5 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين، وذلك ضمن خططها لتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين خلال عام 2017. وفق”أخبار24”.
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