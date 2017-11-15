قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن خاطفي المواطن السعودي، علي البشراوي، المختطف في لبنان، أطلقوا سراحه اليوم (الأربعاء)، فيما تسلمته قوات من الجيش اللبناني قرب الحدود اللبنانية السورية.
وقالت الوكالة في بيان مقتضب إنه “تم الإفراج عن المخطوف السعودي علي البشراوي، وقد تسلمته مخابرات الجيش اللبناني، وترك بمفرده بعد أن أوصلته سيارتان إلى منطقة مهجورة في حوش السيد علي”.
يشار إلى أن “البشراوي” تم اختطافه من أمام منزله في لبنان الأسبوع الماضي وطالب الخاطفون أسرته بفدية 1.5 مليون دولار للإفراج عنه. وفق”أخبار24″.
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