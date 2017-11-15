ذكرت شبكة بلومبرغ ، اليوم (الأربعاء)، أن شركة سوفت بنك اليابانية تعتزم خلال الـ 4 سنوات المقبلة، استثمار ما يصل إلى 25 مليار دولار (93.7 مليار ريال) في المملكة.
وأضافت الشبكة أن البنك الياباني يستهدف استثمار 56 مليار ريال في مشروع نيوم، الذي أطلقه ولي العهد الشهر الماضي في منطقة تبوك.
وأوضحت أن البنك سيستثمر أيضا 37.5 مليار ريال في الشركة السعودية للكهرباء، ضمن خطط تنويع مصادر الطاقة التي ستشمل الموارد المتجددة والطاقة الشمسية.
وفق”أخبار24″.
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