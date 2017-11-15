بدأ مفتشو وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الأربعاء)، حملة مداهمات ميدانية ضد التستر التجاري في أحد أسواق الرياض الشهيرة.
وأوضحت الوزارة أنه تم في الدقائق الأولى إغلاق محل مخالف لعدم وجود الرخص النظامية، وتشغيله عاملا بلا كفالة.
وأضافت أنه تم أيضًا إغلاق محلين للعطورات وأدوات التجميل، لعدم وجود سجلات أو رخص أو أي أوراق رسمية.
كما طال الإغلاق محلا تجاريا يعمل فيه وافد دون أي أوراق ثبوتية أو رخص أو سجل تجاري، حيث تم إغلاقه.
مباشر : أيضاً إغلاق محلين للعطورات وأدوات التجميل لاتوجد لديهم سجلات أو رخص أو أي أوراق رسمية pic.twitter.com/8j4JLPgWMI
— عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧
مباشر : أيضاً محل تجاري يعمل فيه وافد دون اي اوراق ثبوتية او رخص او سجل تجاري وسيتم وفق”أخبار24 “.اغلاقه pic.twitter.com/0ClAdOhD6i
— عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧
تم اغلاق المحل pic.twitter.com/OeyPUcdJ97
— عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) ١٥ نوفمبر،٢٠١٧
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