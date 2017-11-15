شرعت إمارات المناطق، اليوم (الأربعاء)، في تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبطهم.
ووضعت إمارات المناطق الخطط التنفيذية للبدء في الحملة التي ستشارك كافة الجهات الأمنية في تنفيذها في المدن والمحافظات التابعة لكل منطقة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الحملة ستبدأ بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ابتداء من تاريخ اليوم (الأربعاء) 26 صفر 1439هـ الموافق 15 نوفمبر 2017م.
ففي الرياض، دشن الأمير فيصل بن بندر الحملة الوطنية أثناء استقباله مدير اللجنة الأمنية وشرطة المنطقة اللواء عبدالعزيز الزمامي وأعضاء اللجنة، فيما أعلنت اللجنة الأمنية بمكة المكرمة بدء الحملات الأمنية في حملة “وطن بلا مخالف”، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين، موضحةً أن الحملة ستشمل كافة المحافظات. وفق”أخبار24”.
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