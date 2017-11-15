كشفت الهيئة العامة للرياضة، اليوم (الأربعاء)، عن نتائج التحقيق في موضوع إيقاف لاعب نادي الوحدة السابق علاء الكويكبي، مؤكدةً أن القضية “منتهية” ومكتملة لصحة الإجراءات المنفذة حينها.
وأوضحت الهيئة أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اقتنعت بالقرار الصادر السابق بإيقاف اللاعب لمدة عام منذ 28 مايو 2010، بسبب انتهاكه لأنظمة مكافحة المنشطات.
وأضافت في بيان رسمي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قام بالمصادقة على قرار إيقاف اللاعب، وذلك بتاريخ 28 مايو 2010، مشيرة إلى وجود اعتراف خطي بتوقيع اللاعب على استخدامه مادة محظورة أخرى.
وأبانت الهيئة أن اللاعب تنازل عن حقه بفتح العبوة (B) من العينة وعدم تقديمه لاستئناف على قرار إيقافه، مؤكدةً أن قضية اللاعب منتهية وأن جميع الإجراءات التي قامت بها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صحيحة حسب الأنظمة. وفق”أخبار24”.
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