وجّه عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد بن ناصر الشثري نصيحة لوزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف، الذي عُين مؤخراً في هذا المنصب بأمر من خادم الحرمين الشريفين.
وقال الشيخ الشثري للأمير خالد إن المنصب الذي عُين فيه يُعد باباً للعبادة إذا نوى أن يكون عمله لخدمة هذه البلاد وحفظ أمنها واستقرارها، داعيا إياه لاحتساب الأجر عند الله والسعي لإرضائه عزّ وجلّ.
بدوره قال وزير الحرس الوطني إن المملكة كما أنها مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين فهي كذلك موطن لرجال عاهدوا الله على أن يؤدوا أعمالهم بإخلاص، وأن يعملوا على تطبيق شرع الله وحدوده. وفق”أخبار24″.
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