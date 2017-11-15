أظهر تقرير إعلامي كيف كسر المواطن مالك بديوي قيود الإعاقة التي أصيب بها، ليبدأ العمل في أحد محلات بيع القهوة.
وأوضح التقرير الذي بثته فضائية “الإخبارية”، أن مالك، الذي ملّ أوقات الفراغ بسبب الجلوس في المنزل، انضم لفريق العمل في أحد محلات بيع القهوة بالمملكة، وعمل “كاشير” لتحدي إعاقته.
وقال مالك إنه بدأ العمل مع مجموعة من الزملاء في مجال الحسابات، حيث يتسلم إيراد وحسابات المحل، وفي أوقات الذروة والزحام يقوم بتحضير القهوة بنفسه.
وأشار إلى أن وضع الإعاقة بالمملكة اختلف منذ خمس سنوات عن الماضي، موجها رسالة لذوي الاحتياجات الخاصة بألا ينتظروا من المجتمع أن يقدم لهم شيئا، بل عليهم أن يبادروا ليثبتوا أن الإعاقة ليست حاجزا عن النجاح والعمل.
فيديو | مالك بديوي يكسر قيود الإعاقة بعمله في بيع #القهوة. #الإخباريةpic.twitter.com/ypVDg7eGEf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧
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