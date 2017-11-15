قال الرئيس التنفيذي لجمعية “مناعة” المختصة بدعم المصابين بفيروس نقص المناعة “الإيدز” حمود القديمي، إن هناك أسرا سعودية كاملة (أب وأم وأطفال) مصابة بهذا المرض.
وأوضح القديمي وفقا لـ”عاجل” أن نسبة المرض بين الجنسين متقاربة، فالرجال يشكلون نسبة 60%، مقابل 40% للنساء، لافتا إلى أن إصابات الأطفال تأتي بسبب الإهمال، فيما تقع النساء ضحايا لأخطاء الرجال، حيث أصيب أغلبهن نتيجة معاشرة الأزواج المصابين.
وكشف عن تعرض المصابين لصدمات نفسية بعد علمهم بالمرض، فيلجأ البعض لإخفاء الأمر عن أهله أو عدم العودة للمنزل مجدداً، مشيرا إلى أنه ينتشر بين كبار السن أكثر من الشباب لوجود الوعي في أوساطهم.
وقال القديمي وفق ما نقلت عنه الصحيفة إن أغلبية الإصابات ناتجة عن علاقات محرمة تتم خارج المملكة، بينما هناك من نُقلت لهم الإصابة عن طريق الإبر المستخدمة في تعاطي المواد المخدرة.
وبين أن نسبة الأعداد التي تأتي إلى الجمعية تظهر تزايدا ملحوظا في انتشار المرض خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن الجمعية تركز عملها على المواطنين فقط، خاصة أن الأجانب يُرحلون فور اكتشاف إصابتهم. وفق”أخبار24″.
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