أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن استدعاء أكثر من 166 ألف مركبة تويوتا؛ لوجود خلل في الوسادة الهوائية الأمامية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حال وقوع حادث.
وأوضحت الوزارة أن المركبات المستدعاة، عبارة عن 90.4 ألف مركبة يارس، الموديلات بين عامي 2009 و2013، وحوالي 76 ألف مركبة كورولا، الموديلات بين عامي 2008 و2010.
ودعت الشركة مالكي هذا النوع من المركبات للتواصل مع الوكيل (شركة عبداللطيف جميل)؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. وفق”أخبار24″.
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