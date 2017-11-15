أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الأنشطة الخاصة بالنقل الدولي للركاب والبضائع لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، في حين يخضع نقل الركاب والبضائع داخل المملكة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وأضافت الهيئة، أن أنشطة مثل: رسوم وزن الأمتعة الزائدة وحجز المقاعد، وصيانة وتعديل وسائل النقل الدولي المؤهلة، وخدمات التخزين، ورسم الموانئ، والرسوم الجمركية والهجرة، وأغراض طواقم الطائرات، ورسوم خدمات الملاحة الجوية، والرسوم المتعلقة بالنقل، لا تحصل عليها ضريبة قيمة مضافة.
وبحسب اللائحة التنفيذية، فإن المنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعاً لضريبة القيمة المضافة يحق لها استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة المسدد عن منتجاتها الخاضعة لـ”المضافة”، بينما لا يحق للمنشآت غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة استرداد قيمة الضريبة التي دفعتها عن منتجاتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. وفق”أخبار24″.
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