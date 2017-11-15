طالب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المسؤولين والوزراء والجهات الحكومية، بزيارة مناطق المملكة بشكل دوري، لتفقد الأعمال والمشاريع، والاستماع لما لدى المواطنين.
وأوضح خادم الحرمين في تعميم له وفقا لـ”سبق” أنه تم ملاحظة عدم تقيد بعض المسؤولين بما قضى به الأمر المشار إليه، مشددا على أهمية التقاء الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بالمواطنين والاستماع إلى ما لديهم.
وطالب التعميم بإنفاذ ما تم اعتماده ورفع تقارير مفصلة عن الزيارات مع المرئيات للديوان الملكي والحرص على القيام به على أكمل ما يلزم.
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