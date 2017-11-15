جدد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري التأكيد على أنه بخير وأنه عائد إلى لبنان مثلما وعد من ينتظرون عودته.
وقال الحريري اليوم الأربعاء عبر حسابه في “تويتر”: “بدي كرر وأكد أنا بألف ألف خير، وأنا راجع إن شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم، وحا تشوفوا”.
وجاءت تغريدة الحريري بمثابة الرد على مزاعم أطلقها اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون بأن الحريري محتجز في الرياض، وهو ما نفاه الحريري أكثر من مرة.
وكان الحريري قد ذكر أمس بأنه بخير وأنه سيعود إلى لبنان خلال اليومين القادمين وأن عائلته ستبقى في المملكة.وفق”أخبار24″.
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