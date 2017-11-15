كشف متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن برنامج دعم العمل الجزئي “العمل لبعض الوقت”، يهدف لدعم نمو التوطين في المنشآت الخاصة، وذلك بدفع جزء من اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن المنشأة.
وأضاف أبا الخيل، أن “هدف” يسدد خلال البرنامج مبلغ 300 ريال في حساب المنشأة في التأمينات الاجتماعية عن كل موظف يعمل بالمنشأة، مبيناً أن هذا الدعم بدأ من شهر أكتوبر الماضي، وسيستمر لمدة 24 شهراً من تاريخ التوظيف.
وأوضح متحدث العمل والتنمية الاجتماعية، أن تقديم الدعم يشترط ألا يقل عمر الموظف عن 15 ولا يزيد عن 60 عاماً، ولا يشمل الموظفين المستجدين الذي يعملون بدوام كامل أو موظفي الأعمال الموسمية والمتقاعدين، أو من لديهم سجل تجاري أو ترخيص.
يذكر أن برنامج دعم العمل الجزئي “العمل لبعض الوقت”، الذي أطلقته وزارة العمل بالتعاون مع “هدف” مؤخراً، يهدف لدعم نمو التوطين بالقطاع الخاص وتفعيل آلية العمل الجزئي، ويمكن للمنشأة الاشتراك في البرنامج عبر حسابها في التأمينات الاجتماعية، ثم الموافقة على الإقرار الإلكتروني، وتزويد “هدف” بأصل التفويض المصدق للمنشأة. وفق”أخبار24″.
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