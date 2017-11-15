نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيرا في جانيين إثر تهريبهما كمية كبيرة من المخدرات بمنطقة تبوك.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المواطن منصور بن عوض بن سلمان العمراني ألقي القبض عليه عند تهريبه كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المدرج على قائمة المخدرات المحظورة.
وأضافت الوزارة أنه تم القبض أيضا على درويش خليل أحمد درويش “أردني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المدرج على قائمة المخدرات المحظورة.
وأضافت الوزارة أن التحقيق معهما أسفر عن اعترافهما بما نسب إليهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الشرعية صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحكم بقتلهما تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وفق”أخبار24″.
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