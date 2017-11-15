رصدت هيئة المساحة الجيولوجية صباح اليوم الأربعاء، هزة أرصية على بعد 42 كلم شمال محافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك.
وأوضحت الهيئة أن الهزة بلغت قوتها 3.1 درجة على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 6 كيلومترات.
وكانت الهيئة قد رصدت أول أمس الإثنين هزة أرضية شرق محافظة بيش الواقعة في الجزء الشمالي من منطقة جازان بلغت شدتها 2.1 درجة على مقياس ريختر، فيما شهدت محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير 35 هزة أرضية خلال أسبوع تقريباً، سجلت أعلاها 4 درجات.
جدير بالذكر أن المركز الوطني للزلازل والبراكين نفى مؤخراً ما تردد عن وقوع هزة أرضية في جدة، فيما أكدت هيئة المساحة الجيولوجية أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها كونها في علم الغيب.وفق”أخبار24″.
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