شهدت ثانوية الإمام النسائي بمكة المكرمة أمس الثلاثاء مشاجرة جماعية بين مجموعة من الطلاب وعناصر من خارج المدرسة، أسفرت عن وقوع إصابات، ما استدعى الأجهزة الأمنية للتدخل لفضها.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، المضاربة الجماعية بين الطلاب، فيما شكلت إدارة التعليم بمنطقة مكة لجنة تحقيق لكشف ملابسات الواقعة ومعاقبة المتورطين.
وأعربت إدارة التعليم بالمنطقة عن أسفها لتلك السلوكيات المرفوضة، متعهدة بوضع الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها وعدم التهاون مع من يثبت تورطه سواء من داخل المدرسة أو خارجها.
وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة تضم رئيس قسم الإدارة المدرسية بمكتب إشراف الشرق ومشرف الإرشاد والتوجيه ومشرف إدارة مدرسية؛ للوقوف على كل ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أنه تم تزويد الجهات الأمنية بأسماء العناصر الخارجية التي شاركت في المضاربة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة وفقا لـ”عين اليوم”، أن المدرسة التي وقعت بها المضاربة بلا قائد منذ أكثر من شهر.
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