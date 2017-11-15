وثقت مقاطع فيديو وصور، تركيب بلدية محافظة محايل عدداً من حاويات القمامة الهيدروليكية المخفية تحت الأرض، حول عددٍ من المرافق بالمحافظة، تمهيداً لتعميم الفكرة على جميع أحياء المحافظة.
وبحسب رئيس البلدية سعيد بن جابر آل مصمع، فإن الحاويات الهيدروليكية التي أنهت تركيبها بلدية محايل التابعة لمنطقة عسير تمتاز بأنها تسهم في التخلص من الروائح، ومنع تكاثر الحشرات، ومنع الأيدي من الوصول للنفايات ونبشها، كما تحد من التلوث البيئي والتشوه البصري.
وأضاف آل مصمع، أن تركيب الحاويات اقتصر في هذه المرحلة الأولى على عددٍ من المواقع بالقرب من بعض المرافق، وفي المراحل المقبلة ستعمم الفكرة، وستعمل البلدية على تركيب حاويات من هذا النوع في جميع أحياء المحافظة. وفق”أخبار24″.
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