شهد استديو قناة العدالة الكويتية حريقا أثناء أحد البرامج الحوارية على الهواء مباشرة، وذلك نتيجة التماس كهربائي.
وأظهرت المقاطع المصورة اللحظات الأولى لاندلاع الحريق في سقف الاستديو، فيما هب الضيف والمذيعون هربا من النيران.
من جانبه أوضح الإعلامي أحمد الفضلي المدير التنفيذي للقناة، أن الأمور بخير وجميع العاملين بالقناة في سلامة وأمان، وأنه كان هناك حريق جزئي في الاستديو نتيجة احتراق أحد الكشافات، بسبب التماس كهربائي ما أدى لاحتراق ديكور الاستديو المكون من خامات مختلفة فقط. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج