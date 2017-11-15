أغلقت بلدية عرقة بالرياض معملاً لإنتاج الحلويات وسلمت عمالته المخالفة للجهات المختصة، وذلك بعد أن تبين إهمال النظافة، واكتشاف وجود كمية كبيرة من الحشرات مستوطنة داخل المعمل نتيجة لسوء النظافة.
كما ضبطت أمانة الرياض أثناء جولاتها الميدانية اليومية عدداً من الباعة المخالفين جنوب وغرب الرياض، وصادرت 4 بسطات خضار وسلمتها للجمعيات الخيرية، فيما حجزت 9 مركبات مخالفة.
وأظهرت صور متداولة، كميات كبيرة من الحشرات واتساخ أرضيات معمل الحلويات الذي أغلق، فيما أظهرت صور أخرى فرق البلدية وهي تصادر عدداً من بسطات الخضار، وتعمل على سحب عددٍ من المركبات المخالفة.
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