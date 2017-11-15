عبر عددٌ من المواطنين عن فرحتهم بخروج والدهم من المستشفى وعودته للمنزل سالماً، وذلك باستقباله بشيلة ترحيبية وأداء رقصات شعبية ونثر الورود عليه لدى دخوله من الباب.
وأظهر مقطع فيديو متداول، اثنين من الأبناء وهم يساعدون والدهم ويدخلونه من الباب، فيما بدا الأطفال وهم يؤدون رقصة شعبية على أنغام شيلة ترحيبية فرحاً بعودة جدهم، وسط إطلاق الزغاريد من بنات وأقارب المُسن، فيما تحامل الأب على نفسه وشاركهم الفرحة وأدى الرقصة الشعبية معهم رغم ظروفه الصحية.
وقد لاقى المقطع استحسان كثير من متداوليه واعتبروه صورة من صور البر، لافتين إلى أن هذا الاستقبال والفرحة البادية عليهم بعودة والدهم المُسن ستترك بلا شك أثراً طيباً في نفسه. وفق”أخبار24″.
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