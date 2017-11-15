كشف مسؤول بوزارة التجارة والاستثمار، أن 10 آلاف بلاغ رفعت ضد مواقع تجارة إلكترونية مخالفة، وأن الوزارة أغلقت نحو 90 حساباً وأوقفت 40 ألف إعلان مخالف.
وأوضح مستشار نائب وزير التجارة والاستثمار عبدالله الصالح خلال ملتقى الاتصالات وتقنية المعلومات الذي عقدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على تطوير التجارة الإلكترونية.
وأضاف الصالح أن وزارة التجارة والاستثمار، أعدت نظام التجارة الإلكترونية ورفعته للجهات العليا لإقراره، مشيراً إلى أن النظام يعالج العديد من المشكلات مثل مساحة الإعلان، وسياسة استخدام الخصوصية، وحق العميل في رد السلعة للمتجر.
فيما كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، أن المختصين أكدوا أن المملكة تعد من الدول الواعدة في مجال التجارة الإلكترونية، مؤكداً أن عدداً من الشركات العالمية الكبرى مثل أمازون وقوقل وفيس بوك بدأت في الاستثمار في مجال خدمة التجارة الإلكترونية بالمملكة.
وأشار الدكتور الرويس إلى أن عملاء التجارة الإلكتروينة حالياً معظمهم من الشباب، والسلع المتداولة تتمثل في الأجهزة الإلكترونية، والملابس، وأدوات التجميل، والكتب، وبعض أجهزة الترفيه، مؤكداً أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يقترب من حاجز الـ30 مليار ريال. وفق”أخبار24″.
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