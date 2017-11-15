يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأسبوع المقبل، اجتماعا دوريا في الرياض، يناقش خلاله التقرير الفني والإداري المقدم من ماجد عبدالله مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، بشأن أداء المنتخب خلال معسكري جدة والبرتغال.
وأوضحت لـ”الرياضية” مصادر خاصة أن التقرير سيكون حاسما في تحديد مصير الأرجنتيني إدجاردو باوزا مدرب الأخضر عقب أداء متواضع رقميا وفنيا خلال الخمس مباريات التجريبية استعدادا لنهائيات كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.
وأمام ذلك، رفض أثناء حديثه لـ”الرياضية” عمر باخشوين نائب مدير المنتخب السعودي، التعليق على الأخبار المتداولة، عن قرب إقالة باوزا، مطالبا تحويل السؤال للمتحدث الرسمي لاتحاد القدم، مكتفيا بقوله “ نحن بصدد إعداد التقرير النهائي للمرحلة الماضية عن المنتخب، وموعد تقديمه وما يحتويه، أسرار عمل لا يمكن إفشاؤها”.
وتحفظ باخشوين على إبداء رأيه الشخصي في أداء المنتخب في مبارياته التجريبية.
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