قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة تنوي دعوة بعض المنتخبات التي فشلت في بلوغ كأس العالم 2018، إلى بطولة ودية تنظّم على الأراضي الأميركية قبل المونديال.
ومن المقرر أن تضم البطولة منتخبات: إيطاليا وهولندا وغانا وتشيلي، إلى جانب منتخب البلد المضيف، وربما منتخبات أخرى لن تشارك في مونديال روسيا.
ونقل موقع “إي إس بي إن” عن مصادر باتحاد كرة القدم المحلي، الخطة المنتظر تنفيذها بعد نهاية الموسم الكروي الجاري، في أثناء فترة استعداد المنتخبات العالمية للمحفل الرياضي الأهم.
ولن تشارك إيطاليا في المونديال الروسي، لتغيب لأول مرة منذ عام 1958، فيما فشلت هولندا وغانا في الوصول إلى النهائيات، بعد حضور في النسخ الثلاث الأخيرة.
كما لن تلعب تشيلي بطلة أميركا الجنوبية في المونديال، في أكبر مفاجأة شهدتها تصفيات القارة اللاتينية.
وقد تشارك في البطولة منتخبات أخرى، منها: كوت ديفوار وإيرلندا وسلوفاكيا. وفق”أخبار24″.
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