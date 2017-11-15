قال المحلل الفني في برنامج “المنصة” عبر قنوات دبي الرياضية، طارق علي، إن عرضاً صينياً قيمته 7 ملايين دولار سيصل إلى النجم الإماراتي أحمد خليل، من أجل التعاقد معه، بعد أيام من فسخ تعاقده مع ناديه السابق الجزيرة.
وقال طارق علي: “وصل لأحمد خليل عرض شفهي من نادٍ صيني، وإن صدق ووصل العقد الموعود الخميس لن يبقى في دورينا”.
وكان أحمد خليل انتقل إلى الجزيرة قادماً من شباب الأهلي-دبي في الانتقالات الصيفية الماضية، لكن تعرض لإصابة مطلع الموسم أبعدته عن “فخر أبوظبي”، قبل أن يعلن النادي واللاعب عن فسخ العقد المبرم بينهما بالتراضي.
وترددت أنباء أن خليل في طريقه إلى فريقه السابق شباب الأهلي، لكن غزارة المهاجمين لدى كتيبة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، ترجح انتقال خليل إلى نادٍ آخر.
ورجحت تقارير صحافية انتقال خليل إلى الهلال السعودي، إلى جانب النصر الإماراتي. وفق”أخبار24″.
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